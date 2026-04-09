夺命救护车｜深圳私院违规「截单」延误8小时 致女病人枉死仅罚7.6万停救护半年

深圳一间私家医院救护车去年涉嫌违规「截单」，未有按120急救中心指令将危殆病人送往就近的大型公立医院，反而载返自己医院，导致病人延误抢救近8小时后不治。深圳市卫健委昨晚（8日）发出通报，证实涉事的深圳健安医院违规，已被罚款7.6万元（人民币，下同），并勒令暂停院前急救服务6个月。死者家属炮轰处罚过轻，已提出诉讼。

案情：腹痛召救护车 被送往较远私院

事发于2025年8月5日凌晨，张姓女病人因突发剧烈腹痛，家属致电120求救。急救中心明确指令，应将病人送往仅2.8公里外的龙华区人民医院（三甲级公立医院）。然而，到场的健安医院救护车却将病人载往3.8公里外、属下的健安医院。

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家属认为罚则过轻，无法接受，已向法院提起民事诉讼。 iStock

病历显示，病人在健安医院被诊断为「腹腔大量积血，血管破裂」，情况危急，但该院却无力救治。在家属多次强烈要求下，病人延误近8小时后，才被转送至原定的龙华区人民医院，惟入院时已神智昏迷，最终因「脾动脉瘤破裂出血」抢救无效死亡。

家属炮轰处罚过轻已提诉讼

死者女儿直指，健安医院违规「截单」，强行将其母带走，错失最佳抢救时机。对于当局仅罚款7.6万及暂停服务半年的处罚，家属认为罚则过轻，无法接受，已向法院提起民事诉讼，并向政府申请行政复议，要求加重处罚。

深圳市卫健委在通报中表示，对事件深感痛心，承认健安医院的行为「性质恶劣、情节严重」。目前，关于医院抢救延误的医疗损害司法鉴定正在进行中。当局亦已对全市院前急救网络展开全面检查，以杜绝同类悲剧再发生。