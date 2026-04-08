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河北三英勇男落水救女子四人全遇难 遗体七日后始被发现

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更新时间：22:03 2026-04-08 HKT
发布时间：22:03 2026-04-08 HKT

3月30日晚上，河北石家庄晋州市发生一宗致4人溺毙惨剧。两名民众、一名辅警为救一名落水女子不幸牺牲，四人全部遇难。日前，晋州市市民自发前往事发地，在桥上摆满鲜花，悼念死者。

其中一名救人身亡为36岁徐闯。其妻在事发地附近开烤鱼店。事发当日，徐闯到店帮妻子打理，而好友赵天源来找徐闯。大约晚上11时许，一名女子不慎落入石津总干渠，同行者报警。徐闯、赵天源得悉后，即出去救人。二人和赶来的一名辅警落水，不过四人被水冲走，第七天后才陆续发现各人遗体。

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民众到场悼念为救人而不幸牺牲的徐闯等人。《潇湘晨报》
民众到场悼念为救人而不幸牺牲的徐闯等人。《潇湘晨报》
徐闯等三人落水救人不幸牺牲。《潇湘晨报》
徐闯等三人落水救人不幸牺牲。《潇湘晨报》
现场放满悼念的鲜花。《潇湘晨报》
现场放满悼念的鲜花。《潇湘晨报》
徐闯等三人落水救人不幸牺牲。《潇湘晨报》
徐闯等三人落水救人不幸牺牲。《潇湘晨报》

 

一名参与打捞工作的救援队队员，该队员表示，事发的石津总干渠是一条灌渠，正值农忙时节，人们需要用水浇地，石津渠开始放水，「水流速度快，最深能达到五六米，护坡还长了青苔，根本爬不上来的。」

据徐闯父亲表示，儿子退役军人，已成家，和妻子有两个孩子，大的两岁，小的刚满一岁。

晋州市退役军人事务局工作人员表示，除了徐闯是退役军人，三十多岁的遇难辅警也是退役军人，当天正好在事发地附近巡逻。

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