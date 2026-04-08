冷血男因奸不逐杀文盲五旬妇 盗用手机与死者儿子聊天

内地河北省发生一宗骇人听闻的凶杀案。一名男子早前受乡居母亲所托，在网上代缴医疗保险，其后虽持续与母亲的微信帐号保持联系，却因对方行为反常而起疑报警。警方介入调查后揭发惊人真相，其母亲在求助后第三天已遭人杀害并弃尸荒野，而过去半个多月来与他聊天的，竟是冒充其母身份的杀人凶手。

综合内地媒体报导，在河北石家庄工作的田先生，于2025年9月16日收到其52岁母亲高某某的身份证照片，委托他协助缴纳医保。田先生因工作繁忙未有即时处理，数日后再联系母亲时，却察觉情况有异。他发现以往习惯使用语音讯息的母亲，突然只以文字沟通，且回复迟缓；每当他尝试致电或视像通话，均被对方以「不方便」为由挂断。

公安发出的鉴定意见通知书。《潇湘晨报》

凶手曾与死者儿子聊天。《潇湘晨报》

凶手曾与死者儿子聊天。《潇湘晨报》

田先生展示母亲被掩埋的荒地。《潇湘晨报》

疑窦丛生的田先生于10月4日决定报警，怀疑母亲被人控制。警方接报后迅速展开调查，并于翌日拘捕52岁的疑犯赵某某，其后更在火葬场附近一处草丛中，寻获已呈白骨化的高某某遗体。

检方起诉书披露，疑凶赵某某是一名装修工人，早前因到高家进行水电安装而与其认识。2025年9月19日凌晨，赵某某疑在车上强奸高某某未遂，因惧怕对方报警而起杀心，将其勒颈杀害。为掩人耳目，赵某某取去死者的手机，并冒用其微信帐号与田先生等家属联系，制造她仍然在生的假象，期间更变卖其首饰及申请网络贷款。

据悉，疑凶赵某某曾有盗窃前科。目前，石家庄市人民检察院已就此案以故意杀人罪，向市中级人民法院提起公诉。田先生对未能及早察觉异常，致母亲曝尸荒野半月深感悔恨。而家中年迈的祖母得悉噩耗后，精神备受打击，盼望法院能严惩凶手，为枉死的媳妇讨回公道。