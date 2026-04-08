全军高级干部培训班开班 习近平：深化政治整训、加强革命性锻造

央视新闻消息，全军高级干部培训班8日上午在国防大学开班。中央军委主席习近平出席开班式并发表讲话。他强调，要以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代强军思想，开展思想整风，深化政治整训，加强我军干部队伍革命性锻造，始终保持人民军队纯洁光荣，以崭新政治面貌迎接建军一百周年。

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习近平指出，我党我军是用理想信念凝聚起来的，加入这个党、这支军队，就要笃信马克思主义，就要忠诚于党的信仰、党的组织、党的事业。要认真学习党的创新理论，掌握贯穿其中的马克思主义立场观点方法，以理论上的清醒保证政治上的坚定。军队领导干部特别是高级干部要带头严肃党内政治生活，当好讲真话的表率，涵养能容人的雅量，营造说实情、建诤言、敢斗争的浓厚氛围。

习近平强调，我们党是始终代表最广大人民根本利益的马克思主义政党，没有任何自己的特殊利益，一切谋私贪腐的思想和行为都同党的性质宗旨格格不入。军队各级干部要自觉摆正位置，站稳群众立场，克服一切脱离群众的私心杂念。高级干部要带头恢复和弘扬我党我军优良传统，放下官架子、回归革命军人本色，让新风正气在部队更加充盈。要懂法纪、明规矩、知敬畏，做到法规制度面前人人平等，遵守法规制度没有特殊，执行法规制度没有例外。



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习近平指出，我党我军是在同各种错误思想作风的斗争中不断发展壮大的。相信在新时代中国特色社会主义思想指引下，人民军队一定能够以新的历史条件下的空前团结统一，书写无愧于革命先辈、无愧于百年基业、无愧于伟大时代的强军兴军新篇章。