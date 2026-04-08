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自助餐纠纷｜女大胃王鲸吞12汉堡 老板拒招待惹议遭网暴报警

即时中国
更新时间：16:00 2026-04-08 HKT
发布时间：16:00 2026-04-08 HKT

江苏常州一间汉堡店近日爆发消费纠纷。一名女子光顾店内的79.9元（人民币，下同）汉堡自助餐时，因食量惊人，曾一餐吃掉12个汉堡，结果在第三次上门时，竟遭老板以「吃得太多会亏本」为由拒绝接待。女子不满，在网上发帖及在店家顾客群组内吐槽，事件其后发酵，老板声称遭网民骚扰而选择报警。

女事主曝光事件痛批店家玩不起

据《扬子晚报》报道，涉事女子光顾该汉堡店的「畅点畅吃单人自助餐」，团购价为79.9元（人民币，下同），可在一小时内无限量享用汉堡、热狗及小食等。她向内地传媒表示，自己天生食量大，首次光顾时便吃了12个汉堡。第二次光顾时，老板曾传讯息希望她「最多吃6个」，但她未有理会，最终吃了约8个。

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惟当她第三次上门光顾时，却遭老板当面拒绝接待。女子称，老板当时直言：「我不接待你这种人，你吃太多，我做我就亏本了。」女子认为店家「玩不起」，事后在顾客群组内抱怨：「做不起自助就别做」、「你说客人吃得多你亏，那吃得少的客人，你要不要退点钱？」其后她便被踢出群组。

事件曝光后，女子更接到警方来电要求调解。她坚称自己消费体验属实，并无做错，故拒绝调解及删帖。

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店家致歉 惟遭网暴报警

涉事汉堡店老板则向传媒大吐苦水，他解释店内每个汉堡单售25元，该名女顾客每次都吃十几个，坦言「她吃三个我就只有点辛苦钱了」。老板承认，在自助活动下架前就拒绝接待顾客确有不妥，并为此致歉。

不过，他强调报警并非因为对方「吃得多」，而是因为女子在网上发帖后，大量网民对其店舖作出负面评价，甚至有外地电话号码致电骚扰，令他不堪其扰才报警求助。他又指，该女子发布的群组截图中，辱骂性的言论是出自另一位顾客，并非由他本人发出。

目前，该店的自助餐活动经已下架。有内地律师分析指，事件中店家与顾客双方均有不当之处。商家以顾客食量大为由拒绝接待，已构成违约；而消费者若在网上发布不实内容、引导网络欺凌，则可能构成侵权。律师建议双方均应理性维权。

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