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AI复活逝者｜9旬婆婆跟去世「儿子」聊了1年 修复者：破的是活人地狱

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更新时间：15:00 2026-04-08 HKT
发布时间：15:00 2026-04-08 HKT

内地一名九旬婆婆在儿子离世后，家人为让她安心，竟委托专人利用人工智能（AI）技术「复活」儿子，并与其视像通话长达一年而未察觉。从事这项服务的「90后」AI修复师张泽伟形容自己是「骗人感情的骗子」，但他认为，这项技术所要拯救和超渡的，其实是在世的亲人。

据「荔枝新闻」报道指，AI修复师张泽伟利用生成式AI技术，透过还原逝者的相貌、声音及说话方式，塑造出可与人互动的「数字生命」，为在世者提供情感慰藉。

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在其众多客户中，最令人动容的个案，便是一位客户因父亲不幸离世，为免高龄的祖母无法承受打击，遂决定委托张泽伟生成一个AI「父亲」，定时与祖母视像通话，让老人家在「儿子」的陪伴下，得以安心生活。

除了这位婆婆外，亦有父母在9岁女儿离世后，生成其AI复制品，并在虚拟世界中为她设定好未来的成长轨迹，包括读甚么书、穿甚么衣服、学习何种新技能，让女儿以另一种形式「长大」。另有孩子因父亲离世而患上抑郁症，在透过AI与「父亲」再次互动后，成功走出阴霾。

然而，这种「复活」亦引发了伦理上的反思：被复原的，究竟是逝者本身，抑或只是在世者情感投射下的一个存在？

对此，张泽伟引用了电影《破·地狱》中的一句对白来回应：「破地狱破的到底是谁的地狱？破的是活人的地狱。」他认为，这项技术的真正目的，是为了修复及抚慰在世者因失去挚爱而破碎的心，帮助他们走出伤痛的「地狱」。
 

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