甘肃玉门一化工厂发生火灾 致3死2伤
更新时间：09:43 2026-04-08 HKT
发布时间：09:40 2026-04-08 HKT
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4月6日早上10时40分许，位于甘肃省玉门市化工园区的甘肃金特化学有限公司发生火灾，造成3人遇难2人受轻伤。
事故发生地为该公司一个厂房，建筑结构为钢筋混凝土结构，总层高3层。事故发生后，当地迅速组织灭火、救援，6日中午12时14分，现场明火被扑灭；12时57分，现场搜救结束。
两名伤员受轻伤，生命迹象平稳。正在接受治疗，涉事企业相关责任人已被公安机关依法控制，事故原因正在进一步调查中。善后工作及事故原因调查正在有序开展。
目前，甘肃省有关部门正对省内相关化工企业进行风险隐患摸排，坚决防范同类事故重复发生。
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