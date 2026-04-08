「朋友圈人设」产业链曝光 扮「富豪」拍照1元有交易
更新时间：08:36 2026-04-08 HKT
发布时间：08:35 2026-04-08 HKT
发布时间：08:35 2026-04-08 HKT
朋友圈富豪「人物设定」产业链曝光，看似真实的光鲜照片，有可能是花钱买来的「素材包」。央视新闻报道，在购物和二手交易平台上，一批商家正公开售卖各地的旅行风景、购物美食、打高尔夫、滑雪等生活「实况图」，价格集中在1至8元（人民币，下同），标注「可用于朋友圈配图、社交媒体起号」等。
部分商家甚至提供「展示面拍摄」服务，通过租赁豪车、拼团游艇，度身打造所谓「富豪」或「成功人士」的人设。
不过中国人民大学法学院教授刘俊海表示，如果明知消费者用「富豪照」欺骗他人，将来有第三人因此而受损害，那参与包装服务的商家也难辞其咎。
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