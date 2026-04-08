缺德女游客上海爬树拍照 20年龄樱花被连根压断︱有片

4月6日，一名网友发布视频称，在上海顾村公园，一名身材略胖的女游客爬上樱花树上拍照，结果把树连根压断。

视频中可以看到，一名女子先爬上樱花树的枝桠，另一名女游客给她递手机时，樱花树突然倒下。肇事女子没有受伤，还能自行爬起来。

压断树干的一刻。大风新闻

顾村公园位于上海宝山区顾村镇，每到春天，赏樱的游人络绎不绝。据内地大风新闻报道，这棵被压倒的樱花树已有20多年的树龄。

公园园林绿化部工作人员表示，他们已经掌握了事件，并将尽全力把这棵树养好，同时呼吁大家文明游园。工作人员还提到，可能派出所在寻找涉事游客。

整棵树连根拔起。大风新闻

在评论区，许多网友纷纷谴责这种不文明的行为。有人表示没想到整棵树会被压倒，还有人关注肇事者是否要向园方赔偿。

据华商报大风新闻，8日上午，顾村公园工作人员说，经多部门联合查找，7日下午，当事女子已被找到，其承认自己的错误，表示愿意赔偿。那棵被压倒的樱花树，也已被扶正，后期园方会尽力养护。