泰国双尸案︱中国留学生公寓堕楼亡 单位墙壁现鲜血遗书女友倒毙浴室

泰国曼谷近郊发生一宗骇人听闻的留学生情杀惨案。一名就读当地大学的中国男研究生，疑与同为大学生的泰国籍女友爆发激烈争执后，在公寓单位内狂捅女友30多刀将其杀害，并在墙上用疑似鲜血写下遗言，最终畏罪跳楼身亡，酿成双尸悲剧。警方初步相信案件涉及感情纠纷，正循谋杀及自杀方向深入调查。

事发于巴吞他尼府一栋邻近大学的九层高公寓。当地警方于周五（5日）凌晨约1时30分接报，指一名男子从高处堕下。警员到场后，在地面发现一名年轻男子尸体，其面部及手腕均有明显割伤，证实当场死亡。

满身鲜血敲邻居门 房内遍布打斗痕迹

数小时后，警方根据一名九楼住户的线报，锁定死者单位。该住户指，凌晨曾有一名满脸鲜血的男子敲其家门，他因受惊而未有开门并通知保安。警方破门进入该单位后，赫然发现屋内有明显打斗痕迹，血迹斑斑，并在浴室内发现另一具女尸。经确认，女死者为21岁的泰国女大学生纳塔尼查，而早前堕楼的30岁男子则是其中国男友丹姓研究生。

女死者身中30多处刀伤，当中颈部及胸部伤势为致命原因。而最令调查人员震惊的是，单位内的墙壁上，留有用疑似血液写下的英文遗言，内容大意为：「我必须要走……我真的尽力了。理解比金钱更重要……」

警方初步推断，两人可能发生激烈争执，男方先用刀杀害女友，其后尝试自残，并在墙上留下「血书」，最终选择跳楼自杀。两名死者的遗体已送往法医研究所进行详细剖验，以进一步厘清案发经过及动机。



警方初步调查发现，两名死者为大学同学，属情侣关系。自2025年6月起，丹某便租住该单位。目前，法医专家已被召集来分析字迹，并以此确定案发时涉案两人的情绪状态。调查人员认为，受害者家庭经济状况良好，没有迹像表明此案与经济动机有关。