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阿婆街头吵架向对面大妈「连开六枪」 网民：当过女兵？︱有片

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更新时间：07:30 2026-04-08 HKT
发布时间：07:30 2026-04-08 HKT

一段街头吵架视频近日在网上疯传。一名白发老妇与邻人起争执时，连续6次摆出「开枪」手势：右手伸直、食指直指对方，模拟扣扳机动作，左手叉腰，气场十足，有趣画面引发网民热议和模仿。

影片拍摄于市井街头，具体地点不详。当时阿婆疑因琐事与他人发生口角，情绪激动之余，竟摆出极具戏剧性的「开枪」姿势，动作连贯、气势十足，完全不像普通长者的吵架模样。

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不少网民看完笑称，阿婆的姿势标准又有气势，「难道年轻时是当过女兵？」「这手势比我玩枪战游戏还标准」，也有网民调侃「阿婆这是把吵架当战场了？」

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更多网民表示，阿婆的动作或只是情绪表达，未必真有军人背景，但反差感很大，相当有趣。这段画面在网上热传后，「开枪阿婆」意外成为网络红人。

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