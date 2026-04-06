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下一站幸福│安徽新人乘高铁接亲 网友：上亿婚车

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更新时间：22:10 2026-04-06 HKT
发布时间：22:10 2026-04-06 HKT

「我们的婚车全球最贵！」近日，安徽一对新人以高铁作为「婚车」接亲，被网友笑称「座驾价值上亿」。「我们两个都是「E人」（外向型人格），不喜欢循规蹈矩，也想把好运和喜悦带给路上的每位乘客」，新娘刘吉平说。

新娘刘吉平来自安徽芜湖，新郎陈伟是安徽巢湖人，4年前两人因工作相识。新娘告诉内地「极目新闻」，3月28日上午约8时，接亲队伍赶到芜湖高铁站，包括他们两人在内，共有17名亲友搭乘开往巢湖的G7722次高铁列车。为能让大家坐在一起，特意提前10天订票，最终大部分亲友都在同一车厢。

现场画面可见，穿著龙凤褂的新娘刘吉平明艳动人，新郎陈伟也身著笔挺西装，帅气十足。一路上，高铁站、列车工作人员及其他乘客纷纷向他们表示祝福，「我们两个拿了两大篮子喜糖发给了每个乘客，摄影师也记录下了当时的画面」。 

安徽一对新人乘高铁接亲。极目新闻
安徽一对新人乘高铁接亲。极目新闻

新郎陈伟事后将自己在高铁列车上接亲的一幕发在个人社交平台，获得众多网友祝福。一位网友晒出现场图片称：「我好像看到你们了，我在扶梯上还拍了照片。」还有人调侃：「1.8亿元的婚车，确实贵哈。」

另据中国铁路官方12306热线工作人员表示，若20名以上旅客购票，可购买团体票。

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