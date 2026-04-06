清明节︱跨时空「追星」变热潮 曹操墓前堆满止痛药

曹操墓前堆满止痛药布洛芬，给李煜献上佳酿，为张居正送上痔疮膏……又到清明，「给古人上坟」迎来旺季，大批内地年轻人奔赴各地历史名人陵墓，用脑洞大开的祭品、温情的手写书信开启跨时空「追星」，更带火了周边文旅服务。

佳酿献李煜 痔疮膏送张居正

内地中新经纬报道，河南洛阳北邙山陵墓群是「古粉」聚集地，曹丕、李煜、杜甫等历史名人的墓葬堪称祭扫「顶流」。游客们精准拿捏古人喜好，因曹丕酷爱甘蔗、爱吃葡萄，墓前便堆满新鲜甘蔗和各类葡萄味零食；南唐李后主李煜好酒且思念故土，墓前不仅摆满佳酿，还有南京游客专程带来的一抔故土。

此外，在曹操墓前，几乎集齐了所有品牌的布洛芬，只因曹丞相生前饱受头风病困扰；武侯祠前摆着前往西安的高铁票，以告慰诸葛亮5次北伐；史载唐高宗李治体弱多疾，久病嗜酸，就有人给他带去酸梅；张居正因为在给老师徐阶的信中提到自己割了痔疮，墓前竟然出现数管痔疮膏。