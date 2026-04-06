世界杯2026︱决赛门票 内地黄牛最高炒至¥18万

距离2026年美加墨世界杯开幕尚有两个多月，国内世界杯门票代购市场已提前升温，决赛门票溢价现象尤为显著——第三方渠道最高报价竟达18万元（人民币，下同），近乎国际足联（FIFA）官方公布的最高等级票价（10990美元，约合75530元人民币）的两倍。

内地蓝鲸新闻报道，世界杯门票官方购买存在一定门槛，热门场次票源更是一票难求，这直接催生了国内的门票代购生意。目前国内观众购买门票主要有三类管道：一是票务网站直接选购，二是通过二手交易平台向黄牛购票，三是在携程等平台购买包含门票的旅行观赛套餐。

在一家名为「世界观体育」的票务网站上，从小组赛到半决赛、决赛，各阶段比赛均可购买，票价从2000元到140000元不等，票价随比赛热度同步上涨。该平台坦言：「平台价格确实高于FIFA官网，有的场次会高很多，有的高得不多，主要看行情和球迷热度。」

二手交易平台上的票务商家报价则更高，部分商家透露，世界杯决赛门票最高售价已达18万元，即便是普通小组赛门票，价格也接近万元。

目前国内暂无FIFA官方指定的票务分销平台，第三方渠道票价普遍高于官网，热门场次溢价更是成倍增长。