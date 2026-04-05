混沌理论投资法？︱北大副教授讲炒股洗版 地震学课程变「神科」

近日，一份来自北京大学《地震概论》课的PPT《炒股挣钱》在全网洗版。令人意外的是，主讲人并非金融系教授，而是北大地球与空间科学学院副教授赵克常。这门原本讲地质和地震波的课，因为加入了硬核的投资逻辑，瞬间成了全网热门「课」。

去年获优秀教师奖

这门通过地震学逻辑、混沌理论分析股市的课程，其实是赵克常开设通选课《地震概论》的课后讲座。不少听过这门课的学子总结：课程真正想讲的并不是「如何快速赚钱」，而是帮助普通人建立对股市的基本认知，尤其是让初学者明白股市不是一个轻松致富的地方，而是一个充满竞争、风险和认知门槛的市场。

赵克常在地震课中加入炒股元素，变成北大第一大课。微博@杰克的biubiu

赵克常在地震课中加入炒股元素，变成北大第一大课。微博@杰克的biubiu

内地澎湃新闻报道，其实，赵克常和他开设的地震概论，早在十多年前就已经是北大热门课程。2014年2月，北京大学微信公众号就曾刊文介绍：大家知道北京大学第一大通选课是甚么吗？答曰：赵克常老师的地震概论。

文章介绍，地震概论是全校第一大课，这不仅是赵老师的口头禅，也是燕园里同学们的共识。很多的人更叫它「全校第一大水课」，但赵老师可不这么认为：「北大的课堂里从来就不存在水课（内容空洞），课水不水，完全取决你个人的态度，你要抱著混的态度去上课，所有的课都是水课。」地震概论每学期会设置两个班，上课总人数超过一千，第一大课的名号当之无愧。

据北大课堂网站介绍，赵克常曾获北京大学十佳教师称号。去年9月，校方公布的北大2025年教学奖和教学管理奖获奖名单，赵克常荣获北京大学2025年教学优秀奖。