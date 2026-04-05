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黄晓明晒父子骑行照 遭网友「检举」急道歉兼自首

即时中国
更新时间：19:20 2026-04-05 HKT
发布时间：19:20 2026-04-05 HKT

内地男星黄晓明本想在社交网站晒父子骑行有多温馨，结果评论区变成普法现场。昨日（4日），黄晓明通过微博发布照片，IP地址显示在上海。照片中，他本人骑著共享单车，9岁的儿子则骑著普通儿童单车，在马路中心击掌、合影。

12岁下不可骑单车上马路

不过，网友对此纷纷提醒道，「温馨是真的，但9岁娃不能骑车上路也是真的」、「快停下，违法了」。事后，微博账号已看不到该帖。

黄晓明晒父子骑行照遭网友「检举」后，急急道歉兼自首。微博
黄晓明晒父子骑行照遭网友「检举」后，急急道歉兼自首。微博
黄晓明晒父子骑行照遭网友「检举」后，急急道歉兼自首。微博
黄晓明晒父子骑行照遭网友「检举」后，急急道歉兼自首。微博

根据内地《道路交通安全法》，驾驶单车上路必须年满12周岁。而驾驶电动单车必须年满16周岁。

「大家好，我是黄晓明。今天我必须为自己的疏忽郑重道歉。」黄晓明今日（5日）下午在微博表示，正值假期，当时和小朋友也趁著春光户外骑行，本意是享受大自然，却在网友的提示下才知道，自己忽略了《道路交通安全法》，「对此我深感愧疚。作为父亲，我本该以身作则，时刻把孩子的安全与遵守法规放在首位。」

黄晓明表示，已经去交警部门接受处罚，但还在假期，工作人员建议节后过来，所以他会在上班时间再到相关交警部门接受处罚和批评教育，再次感谢大家的监督和提醒。

 

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