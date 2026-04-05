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上月底刚复航 国航北京至平壤再停飞

即时中国
更新时间：09:22 2026-04-05 HKT
发布时间：09:22 2026-04-05 HKT

受疫情影响停飞6年，中国国际航空北京往返平壤的直飞航线3月底才复航一次，4月再度停飞。有分析称或因国际油价飙升，航线客源不足，难以持续运营。

分析：因油价飙升客源不足

相关新闻：国航北京直飞平壤时隔6年复航 首班本月30日起飞

韩联社报道，国航未回应停飞原因和复航时间，仅称原定于明日执行的往返航班已被取消，4月13日、20日及27日的航班安排仍未确定。虽然5月航班已上线购票系统，但机票显示无法购买状态；4月航班则由最初的无法购票，转为确认停飞状态，复航时间暂未知。

报道引述分析称，由于国际油价飙升，国航可能难以维持需求有限的北京至平壤航线。一名消息人士指出，战争推高燃油成本，让客源不足的定期航线更难持续运营。

国航北京首都机场直飞平壤顺安机场的航班（CA121），于上月30日起恢复运作，但首航载客仅10多人；航线原为每周一班，机票起步价为2040元人民币。

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