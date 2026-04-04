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河北杀妻案︱拳脚齐施整夜监生殴毙老婆 狠夫金昊已执行死刑

即时中国
更新时间：12:07 2026-04-04 HKT
发布时间：11:13 2026-04-04 HKT

河北沧州孟村县去年轰动一时的狠夫杀妻案，主犯金昊被妻子揭发偷食后，对妻子拳打脚踢，即使重伤妻子向外求救也被阻止，导致受害人失救死亡。金昊故意杀人罪成，上诉无效后，近日已被执行死刑。

女屈就读高校陪男友

据中国新闻周刊于代理律师臧梵清获悉，狠毒杀妻的金昊已被执行死刑。

金昊与刘铭瑶是高中同学，刘放弃更佳升学，降级与金就读同一高校。2021年5月结婚二人结婚后育有一子。

刘铭瑶去年8月，发现金昊与他人传送暧昧资讯，二人争执后，金昊持玩具刀击打并划伤刘铭瑶手臂、臀部，将其拖曳至客厅及卧室，其间以拳打、搧耳光等方式多次击打其头面、胸部及肢体。

凶手母助灭证判囚26个月

刘铭瑶微信告知金昊父母，金昊遭父亲电话斥责。金昊随后对刘铭瑶进行质问、辱骂，并持续以拳击、脚踢等方式殴打其头面部，持续约10分钟，直至其状态异常仍未停止。次日0时30分许，金昊父母赶到现场，金昊谎称刘铭瑶「已睡著」并加以阻拦，约15分钟后其父母离开。

金昊未及时施救，而是回卧室休息。次日7时许，金昊发现刘铭瑶已无心跳后拨打120，医护人员到场确认25岁的刘铭瑶已经死亡。

经鉴定，刘铭瑶是钝性外力致颅脑损伤死亡。另查明，在送医后，金昊母亲张某对现场带血物品进行清洗、藏匿，并冲洗监控装置、销毁相关证据，试图掩盖犯罪行为。

2025年12月9日，沧州市中级人民法院一审宣判，以故意杀人罪判处金昊死刑，剥夺政治权利终身；以帮助毁灭证据罪判处张某有期徒刑2年2个月。金昊不服，提起上诉。该案于2026年1月13日不公开审理。二审法院认为，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，驳回上诉，全案维持原判。 

 

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