贵阳落雹｜冰粒迅速积聚路面变「冰河」 有汽车被困

据央视新闻等内媒消息，4月2日，贵州贵阳遭雷雨冰雹天气，市区部分路面因为积水和冰雹迅速积聚，形成了一条「冰河」。部分路段有汽车被困，骑电动单车出行的市民在「冰河」里艰难前进。

市民吴先生告诉记者：「下挺大的，有些车玻璃、引擎盖都被砸到了。」 他称事发路段地面比较凹，地冰雹堆积到自己车门高度，也没过了电动车的车轮。

据中国天气网消息，4月2日傍晚到夜间，贵州省贵阳市中南部出现强对流天气，部分乡镇出现冰雹，目测最大直径30毫米。6个气象监测站出现8级以上大风，最大24.7米每秒。