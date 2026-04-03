Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贵阳落雹｜冰粒迅速积聚路面变「冰河」 有汽车被困

即时中国
更新时间：17:33 2026-04-03 HKT
发布时间：17:33 2026-04-03 HKT

据央视新闻等内媒消息，4月2日，贵州贵阳遭雷雨冰雹天气，市区部分路面因为积水和冰雹迅速积聚，形成了一条「冰河」。部分路段有汽车被困，骑电动单车出行的市民在「冰河」里艰难前进。

市民吴先生告诉记者：「下挺大的，有些车玻璃、引擎盖都被砸到了。」 他称事发路段地面比较凹，地冰雹堆积到自己车门高度，也没过了电动车的车轮。

据中国天气网消息，4月2日傍晚到夜间，贵州省贵阳市中南部出现强对流天气，部分乡镇出现冰雹，目测最大直径30毫米。6个气象监测站出现8级以上大风，最大24.7米每秒。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
6小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
7小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
16小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT