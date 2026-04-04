儿子食后出疹宝妈死咬店家污糟 湖南蛋糕店被查反爆红劲赚

湖南有家长怀疑孩子出疹呕吐，与一间蛋糕店有关，于是不断投诉指店方卫生有问题。但当地市监局介入突击检查，发现店方卫生严谨，用料新鲜，反而变成获得官方认证，蛋糕店因祸得福，急增近万粉丝，营业额翻倍。

日营业额翻倍

据「海报新闻」报道，湖南长沙有一名女子，指孩子早前吃了「1022号蛋糕」店的食品后，皮肤出疹及呕吐，认为是蛋糕店出品不卫生造成，于是四出投诉。4月初，涉事蛋糕店也因不明原因被推上当地的消费者投诉平台「12315」。

当地市监局人员介入后，到了涉事蛋糕店检查，发现店家证照齐全、原料新鲜即日采购、冷藏装置完善、生产设施干净、也有消毒程序，仅有一个垃圾桶没有盖，认为店家没有违规。

事件演变成刁难客反成为店家贵人，当地民众认为店家卫生及品质获得官方认证，可以安心选购，在投诉事件发生后，店家粉丝增加近万人，营业额由日均五六千元翻倍。

店家负责人因祸得福，获得火爆流量后，也感谢网民支持，同时提醒投诉的宝妈，带孩子到医院检查致敏原。

涉事蛋糕店专做高级定制蛋糕，蛋糕售价动辄400元人民币。投诉事件后，许多网民留言，「哇，12315看过来的，被你们的材料和环境惊呆了 去长沙旅游一定试试」、「周末必须来买」、「泼天的富贵来了」、「这一波硬核证明，这家店可以涨一大波粉了」、「良心商家」、「这家店 上了《你好12315》 结果红了 哈哈哈哈哈」、「起疹的话肯定是过敏啦。」