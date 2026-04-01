中国观察︱学者郑永年、李成 加入《港澳研究》顾问团

前日，国务院港澳办官网公布夏宝龙主任在京会见《港澳研究》期刊新任顾问、编委的消息，并刊发合照，引起不少关注。这本季刊2013年底与全国港澳研究会同步成立，10多年来已成为剖析港澳治理实务、研讨基本法实践、探讨区域发展走向的权威学术平台。

3月30日下午，中央港澳办主任夏宝龙在北京会见《港澳研究》期刊新任顾问、编委。港澳办官网

学者郑永年加入《港澳研究》顾问团。中新社

学者李成加入《港澳研究》顾问团。中新社

据了解，新一届《港澳研究》编委会约有50多人，汇集内地、香港、澳门等地「猛料」专家学者，包括12位顾问、30多位编委，阵营庞大。顾问团队中，有港人熟悉的北京大学法学院饶戈平教授、前中央政策组首席顾问「佳叔」刘兆佳等，他们此前是期刊编委。

港史专家刘蜀永履新顾问

全球经济格局调整，地缘政治风险增加，港澳事务越来越复杂。多名国际政治领域的学者也加入成为《港澳研究》期刊的顾问，包括香港中文大学（深圳）公共政策学院院长郑永年，及中美关系著名学者、香港大学政治与公共学系教授李成等等。其中郑永年常被外媒称为「中南海智囊」，去年亦入局成为香港特首政策组专家。

除此之外，深耕香港史多年、岭南大学荣誉教授刘蜀永亦首度出任顾问，足见本土历史研究在港澳长远布局中的份量。

30多名编委中，不少是新力军，包括香港教育大学教授、香港基本法教育协会执行会长顾敏康，香港大学政治与公共行政学系副教授阎小骏等。陈弘毅、王于渐等继续留任，新老搭配、经验互补。

总括而言，今次阵容搭配颇具心思：既有长年扎根港澳政策研究的一线老手，亦有放眼国际的中青年新锐。不单丰富研究视角，更能紧贴大湾区融合等现实议题，为港澳长远发展，提供更多元的专业意见。

纪晓华