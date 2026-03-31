回转「米奇」︱杭州金匠寿司输送带惊现巨鼠 店方辩称：外部入侵︱有片

用手制作的寿司、鱼生卫生极重要。浙江杭州有寿司店日前被顾客发现，有一体型巨大的生猛老鼠，在输送寿司的回转运输带上「巡游」。店方事后在致歉声明中指，老鼠是由外部入侵，向当日所有食客全退款，另赔偿10倍消费额，每单赔最少1000元人民币。

食客获消费额10倍赔偿

综合网上消息及内媒报道，29日有网民上载影片，指在杭州金匠寿司滨江宝龙城店用膳时，准备在回转运输带选取寿司时，惊见有一只体型巨大的老鼠。



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当事人指，该只老鼠十分活泼，在运输带的食物旁不断狂奔，像在玩跑步机一样，画面吓人。

影片在网络热传，网民纷留言，「这是主厨出来巡视餐点吗」、「这也太大只了吧，是因为天天吃寿司补充营养吗」、「料理鼠王」，还有不少人质疑有食安问题，「老鼠就在旁边跑，这些寿司都不能吃了吧」、「小心有病菌啊。」

金匠寿司事后发声明致歉，指事发当日已将老鼠打死及该门店即紧急停业。初步调查指，老鼠是由外部闯入，承诺当日所有食客可以全部退款，并获消费额10倍或不少于1000元的赔偿。

事后滨江区市场监管局及相关工作人员也到场进行卫生检查，要求通道要做隔绝防护，且要在3天内整修完毕，若无特殊状况方可正常营业。

滨江宝龙城商场则说，已在第一时间启动应急处理机制，并要求涉事店家立即改善，全商场公共区域及店家已安排全面清消及封堵工作，会积极防鼠。