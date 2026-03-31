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西九龙站︱精油无香味「穿崩」 北上汉被揭换入冰毒溶液惊到标冷汗︱有片

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更新时间：19:36 2026-03-31 HKT
发布时间：19:36 2026-03-31 HKT

西九龙站海关早前截获一名北上男旅客，在其酒店化妆包内，搜出没有正常香味的精油及化妆品，经化验内含冰毒溶液。

海关发布消息，指西九龙站海关关员，抽查1名未向海关申报的入境男性旅客。打开背包后，海关关员从其背包内的化妆包中发现滴眼液、精油及化妆品等，其中洗漱用品盒、精油瓶液体没有明显香味。


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查验过程中，当事人十分紧张，汗流不止。经现场试剂检测，上述2项液体呈甲基苯丙胺（冰毒）阳性反应，含包装重143.3克。后经专业机构鉴定，在该2项液体中均检出甲基苯丙胺（冰毒）成分。

目前，该案件已移交海关缉私部门处理。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国禁毒法》等相关法律规定，毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。

走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。

 

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