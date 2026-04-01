游客订贵州「宠物友好」酒店即收狗肉推介 县文旅局：当地有「狗肉一条街」

「宠物友好」与地方传统饮食习俗再起冲突！近日，有内地网友预订贵州贵定县盘江镇一家标榜「宠物友好」的酒店，原本打算带小狗入住度假，却在出发前收到酒店官方简讯，推荐到镇上品尝当地特色狗肉，让他感到错愕与不适，最终决定取消行程，并提醒其他养宠家庭「避坑」。当地文旅局表示，盘江镇确实以狗肉闻名，当地有「狗肉一条街」。

游客取消行程

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内地极目新闻报道，该网友表示，自己是因「宠物友好」标签才选择该酒店，希望能与爱犬一同度过假期，但酒店一边允许携带宠物入住，一边推荐食用狗肉，让人难以接受。他展示与店家的聊天记录，对方介绍地方特色饮食时称：「可以去体验一下盘江特色狗肉，它有补五劳七伤，补血脉，厚肠胃，填精髓等」。

该网友指出，虽然理解各地饮食文化不同，但对养宠家庭而言，这样的推荐容易造成情感上的冒犯，也与「宠物友好」的形像形成强烈反差。

酒店称未有出售狗肉

面对舆论压力，涉事酒店解释称，他们确实属于宠物友好型住宿，旅客可携带宠物入住；至于狗肉推荐，他们仅是在向客人介绍盘江镇的特色饮食，酒店本身并未贩售狗肉。工作人员进一步说明，若客人提前询问能否带宠物，酒店通常不会发送狗肉推荐讯息；若未询问，酒店则可能照例发送当地特色饮食资讯。

对此做法，外界出现不同声音。有网友认为，酒店作为服务业，应更细致区分客群，尤其标榜宠物友好，就应避免推荐可能引发情绪争议的内容；也有人认为，介绍在地饮食属于正常旅游资讯，不应过度解读。

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贵定县文旅局前天表示，盘江镇确实以狗肉闻名，当地存在「狗肉一条街」，属于历史悠久的地方饮食文化，但对于「宠物友好酒店是否适合推荐狗肉」问题，未作正面回应。

当地政府官网介绍，盘江狗肉历史悠久，可追溯至明清时期，当时狗肉是滋补食品。近数十年来，盘江狗肉逐步形成产业规模，并吸引外地食客。2016年，盘江有29家狗肉餐馆，能一次性接待客人5300多人。

类似事件在其他地方也时有发生。去年6月，浙江湖州一家「宠物友好」度假酒店因菜单上出现狗肉菜品而引发争议，最终下架菜品并致歉。今年1月，四川雅安一家社区卫生服务中心在小寒养生短信中建议居民多吃狗肉，同样引发争议，最终不得不公开致歉并修改短信内容。