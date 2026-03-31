长江水下隧道预计年底贯通

内地将在长江水下开通高铁，其关键工程崇太长江隧道前天迎来重大突破。国产领航号盾构机成功在长江水下89米深处，完成11.18公里的超长掘进，一举刷新了15米级大直径盾构一次性连续掘进的世界纪录。

崇太长江隧道全长14.25公里，连接上海崇明与江苏太仓，预计今年底完工。它的建成将彻底改写高铁穿江必须降速的历史，届时上海至成都的高铁行程仅需不到7小时。

上海到成都仅7小时

该工程的施工难度被公认为世界级。隧道最深处达89米，这意味盾构机需要承受每平方米近90吨的超高水压。此外，江底地层软硬交替，透水层与隔水层交错分布，复杂的地质条件对施工设备和技术提出了极高要求。

为攻克这一难题，中国自主研制了领航号盾构机，其刀盘直径达15.4米，总长148米，重量约4000吨，并搭载先进的I-TBM智能系统，实现厘米级的精准控向。

国产盾构机破纪录超长掘进

历时23个月掘进，领航号终于穿越了长江最复杂的水域，顺利抵达江苏太仓。这一阶段性胜利为隧道今年底全线贯通奠定坚实基础。