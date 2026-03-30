报复社会？︱网传铲泥车冲北京集市致多人死 司机遭民众暴打

外网社群平台流传多段影片，指疑是北京房山的大韩继大集（市集），周日（29日）有人驾驶铲泥车冲入人群，横冲直撞，影片显示有多人倒地生死未明。铲泥车司机遭现场民众拖下地暴打。有疑是现场录音流出，指事件已致七、八人死亡。官方至发稿时未就涉事影片有通报，内地网络亦未能搜寻出相关影片。

内地全面屏蔽涉事消息

据「X」平台29日晚起，流出多段影片，指是拍摄于29日上午的北京房山大韩继大集。

影片显示，大集当时有大量摊档营业，突然有一辆重型铲泥车冲入正在购物的人群，左冲右突，推平多个摊档，许多民众走避不及被撞倒，有目击者指，部份人被铲泥车辗过。现场照片可见，多名民众倒地失去意识。

有民众成功爬上行驶中的铲泥车，合力将司机拖出，阻止铲泥车继续冲撞人群。涉事的中年男司机被拖离驾驶座后，遭民众包围殴打，头部受伤流血。

有疑是现场录音流出，目击者指，事故已造成七、八人死亡。

目击者称，事发时间大约在29日上午11点多，事发路段原本是封闭的，铲车疑似撞坏关卡后闯入。

事后有大批救护车及警车到场抢救伤者。

公开资料显示，大韩继大集是房山区周口店历史悠久的大型传统农村市集。

相关影片及资料在内地多个平台均已下架。至发稿时，官方未就事件有通报。