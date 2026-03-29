灭火毯︱广东男童好奇翻看 全身粘玻璃纤维又痕又痛

部份民众为防家居出现火灾，会购置灭火毯做预防，却往往不懂得如何安全使用。近日，广东有男童因未戴手套，好奇打开灭火毯，被无数肉眼看不到的玻璃纤纤刺满全身，浑身不适。

直径细至5微米

广东女网民「虫妈」日前分享了家中CCTV拍下的短片，显示27日晚，儿子「虫虫」在家中翻出一包早前楼下消防宣传赠送的灭火毯，放到床上打开把玩，然后重新折叠好放回包内。

「虫虫」随即感到双手及全身痕痒刺痛向母亲求助。

「虫妈」了解后，才知道灭火毯是由玻璃纤维制造，毯上布满无数肉眼看不到的微小玻璃纤维，徒手触摸，会被刺入皮肤造成痕痒、痛楚等不适。

「虫妈」于是不断为儿子，用清水冲洗、牛皮胶纸粘贴、黑头贴等方法，为「虫虫」清理，但由于「虫虫」双手、胸、颈和面，也被玻璃纤维刺到，让「虫妈」清理到崩溃。

「虫妈」表示，在弄了一晚后，仍有部份玻璃纤维留在皮肤，无法拔出，只能等皮肤新陈代谢，自行将残留的玻璃纤维排出，但「虫虫」的不适感已大幅减轻，翌日已可外出踏单车游玩。

由于打开灭火毯时，许多家杂物也被玻璃纤维污染，无法彻底清除，最后只好丢弃以策安全。

内媒指，灭火毯的玻纤材质具有良好的绝缘性和耐热性，但耐磨性较差，易碎裂成直径细小至5微米，肉眼看不到的玻璃纤维碎屑。使用时要戴手套，抓住灭火毯的两根绳打开。若不慎接触到灭火毯，可以用透明胶带粘掉皮肤上的玻璃纤维碎屑，但过敏严重便应求医。