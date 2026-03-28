开封万岁山｜人夫「私伙」靓机拍妻三度被赶 竟因「器材太专业」

「我没商拍，我不可能给老婆拍照还找老婆收钱。」河南一名摄影师沙先生日前在开封一景区为妻子拍照时，因器材「太专业」，竟遭保安三度以禁止商拍为由阻止。沙先生对此大感不解，认为景区规定不合理。景区方面回应称，此举是为免影响游览秩序，以及难以管控「外来摄影师」的相片质素，而园区内本身亦设有官方收费摄影服务。

证夫妻关系亦无情讲

据《上游新闻》报道，来自河南的游客沙先生称，他于本月22日晚在开封万岁山武侠城，使用相机、闪光灯及扇子等道具为妻子拍照留念时，前后共有三名保安上前阻挠。

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沙先生引述，首名保安以禁止商业拍摄为由制止他，他随即解释：「我当场同老婆打开微信聊天记录，向保安证实我哋系夫妻关系。」该名保安核实后便离开。惟十多分钟后，第二名保安又再到场劝阻。

至当晚10时左右，第三名保安再度出现，并坚称「景区有规定，禁止商拍」。沙先生在现场拍摄的影片中，曾多次反问：「我系帮老婆影，咁都唔得？」他表示，接连被骚扰后已兴致全无，最终扫兴离场。他认为，景区在未充分核实下，便简单粗暴地执行规定，做法并不合理。

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园方：保障服务 避免拥堵

对于沙先生的遭遇，万岁山武侠城职员于26日回应查询时指，会对事件进行核实。该职员解释，景区除禁止未签约的商业拍摄外，亦限制游客使用闪光灯等专业设备，主要有两大考虑。一是外部自由摄影师水平参差不齐，景区难以管控成片质量，而签约摄影师有统一管理，服务更有保障；二是避免大量拍摄行为占用通道、造成拥堵，影响其他游客正常游览。

据悉，景区签约摄影师，套餐收费价钱由69元至159元人民币不等。

景区致歉

事件曝光后，景区发布致歉声明，指部分一线工作人员在落实相关管理要求时，沟通方式不够周全，给部分游客带来了不好的游览感受，对此深表歉意。后续将进一步优化拍摄管理规范与执行细节，在维护景区良好游览秩序的同时，切实保障广大游客的游览体验。同时，景区非常感谢摄影界相关从业者在此过程中给予的理解与配合。