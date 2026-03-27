湖南烟花店老板自爆死控官员索贿 13名公职人员被处理

去年11月在湖南郴州发生、引发全国关注的烟花店燃爆事件，官方27日发表联合调查报告。报告认定，事件是39岁的店主彭某勇引爆店舖后服毒自杀，其动机与巨额个人债务有关。然而，针对彭某勇死前对当地公职人员的贪腐指控，调查组证实有13名公职人员存在违纪违法行为，已对其作出严肃处理。

店主拍片控诉「贪官逼死人」

事发于2025年11月30日早上约7时44分，位于郴州市北湖区的「勇鑫烟花零售店」突然发生猛烈爆炸，造成3人受伤。事后，店主彭某勇在网络发布其喝下农药的影片，并留下遗言，控诉「环保局、城管局贪官只知道升官发财，把老百姓往死路上逼」，事件随即引发社会哗然。

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官方定性：店主欠债自尽

经过近4个月的调查，湖南省郴州市联合调查组昨日发表通报，认定燃爆事件是彭某勇本人所为，其在犯案后自杀，经抢救无效死亡。

通报详述，彭某勇自2019年起，已透过银行、网上借贷平台及信用卡等多种渠道反复贷款，用以偿还买楼买车的按揭及其他债务。截至事发前，彭某勇的累计欠款已高达303.7万元人民币，且在事发的下一个月（2025年12月）即须偿还逾67万元的到期本金及利息。调查亦发现，自2025年8月起，彭某勇已多次在微信群组中发表过激言论及流露轻生念头。

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店舖被划入「禁燃区」

通报同时披露了引发争议的经营问题。2025年11月，郴州市城管局重新划定了市中心禁止燃放烟花爆竹的区域，而彭某勇的「勇鑫烟花零售店」正好位于该禁区范围内。按规定，禁区内不合符法定条件的烟花零售点，将不获续办相关行政许可。

尽管事发时，彭某勇店舖的经营许可仍在有效期内（至2025年12月31日），且店内仍有约值8万元的存货，但面临即将无法经营的困境。当局称，曾对受影响商户开展宣讲，并协调批发公司原价回购存货等支援工作。

13名公职人员遭处分

针对彭某勇死前的贪腐举报，调查组经全面核实后，证实有13名郴州市及北湖区的公职人员，存在违反中央八项规定精神、工作纪律、群众纪律等违纪违法行为，以及在履行职责上存在不足。当局已对该13人作出严肃处理，并对2个党组织进行问责。