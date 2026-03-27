寿司郎｜辣招打击黄牛党 预约食客须出示SIM卡尾号

在内地，日本连锁寿司店「寿司郎」持续大热，为打击在日益猖獗的「黄牛」炒卖排队筹号问题，近日推出严格新规定。食客在网上预约后，到店签到时不仅要核对手机号码，更可能被要求出示手机的SIM卡号码作核实。新措施旨在杜绝代客排队的牟利行为，确保预约者本人亲身到场。

须核对手机及SIM卡尾号

综合内地媒体报道，寿司郎近日更新其手机APP（小程序）的预约系统。食客在北京、上海、济南等多地分店进行网上预约时，必须填写手机号码的最后4位数字。

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预约页面更明确列出条款：「为确保是预约人本人用餐，到店签到时需要输入预约号码和这里输入的手机尾号；带位时可能需要向服务员出示手机的SIM卡尾号。」

多间分店的职员已向内地记者证实此项新规定已于近日上线。有店员解释，此举是因为「黄牛倒卖行为」已严重影响店舖的正常营运及顾客体验，因此必须采取措施，确保预约者本人亲临核对。该店员补充指，食客可在手机的「设定」中找到SIM卡号码页面，以便向职员出示。

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「黄牛」炒卖猖獗 代排队索价300元

寿司郎在内地人气极高，用餐高峰期轮候时间极长，甚至出现「等位动辄两三千桌」的夸张情况，催生了庞大的「代客排队」地下产业。

在内地的二手交易平台上，寿司郎的「代排队」服务普遍索价30至50元人民币不等，部分热门时段的价格更可高达150元至300元人民币。卖家声称买家只需提供分店、预计到达时间等资料，即可「保证能进，到店后可以马上入座」。

寿司郎：严格验证与顾客体验间寻求平衡

对于「黄牛」问题，寿司郎相关负责人早前回应指，公司已采取多种措施应对，包括限定本人取筹、截图无效、每人每次仅限取号一次等。若在现场发现倒卖行为，会立即取消其排队资格，甚至考虑报警处理。

该负责人亦坦言，倒卖筹号的手段层出不穷，公司方面若采取过度严格的验证措施，又恐怕会影响普通顾客的用餐体验。因此，公司需要在两者之间取得平衡，持续探索更妥善及有效的方法，以打击炒卖歪风。

网友留言：

陆琵琶RINAKO：希望推广，最好是不允许提前截图，需要当场查看。

solas gra：那朋友帮取的号也用不上了吗？

此言差矣：sim卡号可以改。

momo：太好了，能不能别买黄牛号了，非要让黄牛赚这个钱吗？

为啥不务正业：实名吃饭。