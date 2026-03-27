Logitech｜广告涉侮辱消费者惹公愤 罗技致歉称员工擅自发布

著名电脑周边设备品牌罗技（Logitech）在中国的官方网店，日前发布一则涉嫌贬低消费者的推广内容，引发网民强烈不满及声讨。罗技中国于周三（26日）晚间发表声明，就事件郑重致歉，并指事件是一名合作公司员工绕过审核流程后擅自发布，属个人违规行为。

紧急下架并处理员工

据报，本月26日，罗技官方旗舰店的社交媒体帐号发布一条产品推广影片，配文竟称「当我一降价，你还不是像狗一样跑过来」，内容被指严重侮辱及冒犯消费者。该影片及言论随即在网上广传，激起大量网民愤怒，批评品牌「毫无底线」、「不尊重用户」，更有人发起抵制罗技产品的行动，相关话题迅速在社交平台发酵。

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根据内媒报道，罗技品牌方回复查询时称「非常抱歉给您带来不好的体验，已经第一时间下架内容，并处理相关工作人员，也希望能消除不好的影响」。

至26日晚间，罗技中国再发出正式声明，解释经内部调查后，确认该违规内容是上海百事得电子有限公司一名员工，个人跳过了罗技中国的营销材料审核流程后擅自发布，其行为严重违反了罗技的品牌准则。

更多用户投诉产品品质问题

是次广告风波更意外掀起多位消费者反映罗技产品存在品质问题。有长期用户表示，他购入的三款罗技K845型号键盘，均出现「F」键灯光不亮的问题。此外，一款标榜为第一人称射击（FPS）游戏而设的G402型号滑鼠，其中键亦出现按下后功能失效的情况。另有用户则对新款GPW滑鼠的定价模糊表示失望。事件引发市场对该品牌在营销操守及产品质量监控方面的关注。