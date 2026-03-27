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中美贸易｜商务部长王文涛会见美贸易代表格里尔 严正关切301调查

即时中国
更新时间：09:04 2026-03-27 HKT
发布时间：09:03 2026-03-27 HKT

3月26日，商务部部长王文涛在喀麦隆雅温得出席世贸组织第14届部长级会议期间，会见美国贸易代表格里尔。双方就中美经贸关系、多边和区域经贸合作等问题深入交换意见。

商务部网站消息称，王文涛表示，习近平主席指出，经贸应该继续成为中美关系的压舱石和推进器，而不是绊脚石和冲突点。双方应共同落实好两国元首釜山会晤和历次通话重要共识，妥处竞争与合作、过去与未来的关系，加强互利合作，避免恶性竞争，保持密切沟通，共同「向前看 」，推动双边经贸关系健康、稳定、可持续发展。

相关新闻：中美贸易︱美方以「未禁止进口强迫劳动产品」为由发起301调查　中方提出交涉

王文涛会见美国贸易代表格里尔。
王文涛会见美国贸易代表格里尔。

王文涛强调，中方愿与美方加强多边与区域经贸合作，共同推进世贸组织改革，推动世贸组织第14届部长级会议取得务实成果，支持亚太经合组织和二十国集团会议取得积极成果。王文涛还就美方以所谓「产能过剩」和「未禁止进口强迫劳动产品」为由，对包括中国在内的多个经济体发起301调查等表达严正关切。

格里尔表示，过去一年，美中双方开展了建设性的经贸磋商，保持密切沟通合作。美方愿与中方一道，以两国元首共识为指引，加强对话，推动美中经贸关系保持持续稳定，实现经贸领域互利共赢。美方愿与中方加强世贸组织和区域框架下的沟通交流。
 

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