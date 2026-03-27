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河南年轻夫妇办极简婚礼 花费仅7000元

即时中国
更新时间：09:01 2026-03-27 HKT
发布时间：09:30 2026-03-27 HKT

「没有仪式，人齐就开饭！」一对新婚夫妇近日在家乡河南办极简婚礼，没租高价婚纱，没有婚礼主持，也没有豪华车队，全程花费不到7000元（人民币，下同），冲上微博热搜。

新郎袁先生对内地封面新闻称，婚礼砍掉所有面子工程，核心支出是14桌酒席，其中饭菜钱6050元，加上约700元烟酒，宴席共花费6750元。新娘没租高价婚纱，化妆仅花了200元。婚礼也没有聘请专业司仪，没有煽情环节，两人穿休闲服上台接受亲属祝福。再加上其他零碎开销，全部加起来刚好6999元。

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袁先生介绍，原本婚礼预算近5万，最后省下4万多。除了花钱少，婚礼流程也是极简。传统接亲和游戏仪式，婚礼舞台搭建，专业摄像跟拍，他们统统都没有办。他坦言：「现在年轻人压力本来就大，我们刚在成都买了房，妻子也刚怀孕，处处都要花钱。把钱留给生活，比甚么都实在。」

内地年轻人对待结婚仪式的态度正在发生改变，近年流行极简婚礼，新人告别繁杂冗余的流程环节，更加追求个性化和性价比。

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