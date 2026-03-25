争路爆冲突情绪失控 河南汉「飞身插水式头槌」狂撼对方车头｜有片

内地近日发生一宗令人咋舌的道路纠纷。在河南开封，一名私家车司机疑因驶经窄路时与人争执，竟情绪失控，多次飞身以自己的头部猛烈撞向对方车辆的车头，疯狂行径吓坏途人，对方车内的幼童亦吓至受惊大哭。

事发于上周六（23日），地点为开封市夷山大街与汉兴路交界。据现场目击者称，该路段因进行工程而收窄，车辆通行需互相礼让。当时，一辆白色私家车停于路中心，阻碍后方一辆黑色商务车前行。商务车司机上前要求对方移车，双方随即爆发激烈口角。

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争执期间，该名白色私家车司机情绪突然失控，脱去外套后，竟施展「铁头功」，助跑「飞身插水式头槌」猛力撞向黑色商务车的车头。在短短时间内，他反复撞击四至五次，力度之大令商务车亦为之震动。即使多次因用力过猛而跌倒在地，该男子仍未罢休，「起死回生」后继续其疯狂举动。

这突如其来的暴力场面，令对方车内一名幼童饱受惊吓，当场嚎啕大哭。在场的其他路人亦被其行径吓倒，纷纷退避，无人敢上前劝阻。

损己不益人 面临行拘刑罚

据悉，该名「铁头功」男子其后因头部受伤，状甚虚弱，最终由接报到场的救护人员送院治理。当地金明池派出所工作人员证实已接获报案，并表示将会依法规处理事件，惟未有透露更多详情。

事件的影片在网上广传后，引发热烈讨论。不少网民批评该名男子的行为极度愚蠢及不负责任，认为一宗轻微的道路摩擦，根本无需以如此极端的方式解决，其应激行径不但令自己受伤，更对他人财产造成损害，同时亦可能为受惊的幼童留下心理阴影。有法律界人士指出，若其行为导致对方车辆损毁金额达到法定标准，该男子或已涉嫌触犯故意毁坏财物罪或寻衅滋事罪，可能面临行政拘留甚至刑事处罚。