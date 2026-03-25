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扎带逃生｜广州男跟风挑战被困嗌救命 外卖员闻声报警消防破门施救

即时中国
更新时间：11:55 2026-03-25 HKT
发布时间：11:55 2026-03-25 HKT

近期，内地网络兴起一股「扎带逃生」挑战热潮，参与者以扎带捆绑身体，再尝试自行挣脱。国家消防救援局周二（24日）发布一宗警示个案，广州一名男子一时兴起跟风挑战，不慎被困家中，幸得外卖速递员路过听到呼救声后及时报警，消防人员到场破门将其救出，事件中男子并无大碍。

裹被渔网扎带固定

事发于广东广州花都区，一名外卖速递员在送餐途中，意外听到一户居民家中传出呼救声。基于人身安全考虑，该速递员随即报警求助。

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辖区消防员接报后迅速赶抵现场，发现涉事单位房门紧锁。在联系锁匠协助开锁后，众人进入屋内，赫然发现一名男子躺卧于床上，全身被棉被及渔网层层包裹，并以多条扎带牢牢捆绑，完全动弹不得。当时该男子已满头大汗，显得焦躁不安。

消防人员即时利用剪刀剪断男子身上的所有扎带，并清理覆盖在其身上的杂物，终将其解困。由于救援及时，该男子身体并无大碍。

经询问了解，该男子坦承因模仿网上流行的「扎带逃生」挑战，希望体验「逃生快感」，惟不慎被困。消防部门提醒，此类挑战已非个别事件，此前亦有不少网民因盲目跟风而遇险。

消防部门严正呼吁公众，无论尝试任何新事物，均应以人身安全为首要考量，切勿将自己置于险境。对于网络上各式各样的新奇挑战，市民应充分评估潜在风险，切忌盲目模仿，以免造成不必要的伤害。

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