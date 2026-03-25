张雪峰去世｜41岁名师猝逝敲警钟 医学揭示：心脏「求救」有迹可寻

内地知名教育博主、现年41岁的考研规划导师张雪峰，近日惊传因心源性猝死（Sudden Cardiac Death）不幸离世，事件引发社会广泛关注。张雪峰正值壮年，其猝然离世为大众敲响警钟，心脏科医学研究及临床案例均指出，约半数心源性猝死个案在事前均有迹可寻，身体早已发出求救信号，并非「毫无征兆」。

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过半患者有先兆 胸痛呼吸困难最常见

许多人误以为猝死是瞬间发生的意外，但医学研究表明，事实并非如此。一项针对839名心脏骤停患者的研究发现，高达51%（430名）的患者在事发前数小时至数日内，已出现先兆症状，其中最主要为胸痛及呼吸困难。大部分患者的症状，更是在心脏骤停发生前24小时内才出现，惟常被忽略。

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医学界归纳出猝死前的三大关键警号，提醒市民多加警惕：

一、间歇性胸痛或胸部压榨感

此为心肌缺血的典型症状。患者或会感到胸口如被重物反复挤压，并可能伴随濒死感或强烈恐惧。值得注意的是，疼痛有机会放射至肩、背、手臂甚至腹部，部分个案更会表现为恶心、呕吐等类似肠胃不适的症状。若无故出现上述情况且持续不解，切勿当作普通胃痛或肌肉酸痛处理。

二、气促胸闷

在没有剧烈运动的情况下，突然感到呼吸急促、喘不过气，是心脏泵血功能下降的征兆。当心脏无法有效将血液输送至全身，部分血液会积聚于肺部，导致呼吸困难。

三、极度疲劳、心悸及头晕

若心脏功能严重受损，即使没有进行体力劳动，身体亦会感到极度疲惫、浑身虚脱，甚至大量出汗。此外，在静止状态下反复出现心跳紊乱（心悸），或因情绪激动、轻微活动而突然晕厥，均属高危警号。

高危时段与隐藏风险

心脏骤停的发生亦存在特定规律。研究指出，每日上午8时至12时为心脏病发的高峰时段。人体经过一夜睡眠，血液较为黏稠，血流速度减慢；苏醒后交感神经变得活跃，心率及血压随之上升，这些因素均会增加心肌梗死、恶性心律失常的风险。

此外，约九成的心源性猝死与心脏疾病有关，其中高达四分之三的个案与冠心病相关。肥胖、吸烟、「三高」（高血压、高血脂、高血糖）等均是冠心病的主要风险因素。部分患者早期症状并不明显，仅偶有胸闷、乏力，但其血管可能已在不知不觉间发生堵塞，埋下「隐形炸弹」。

医生吁：把握黄金时间 及早就医

有临床医护人员分享案例指，年轻患者常因自恃年轻，将用力后出现的胸闷、心慌等症状归咎于「太累」或「空气不流通」，即使稍作休息后症状缓解，亦不加理会，最终错失治疗时机。医生提醒，任何突发的胸部不适、呼吸困难或异常疲劳，都可能是心脏发出的求救信号，绝不应强忍或拖延。

专家呼吁，市民一旦出现上述任何警号，应立即停止活动并尽快求医，接受心电图、心脏超声波等检查。在生命面前，任何谨慎都不为过。张雪峰老师的离去虽是遗憾，却也提醒社会大众，必须学会倾听身体的信号，正视心血管健康的潜在威胁。