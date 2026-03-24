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游八达岭长城兴奋刻「张丽、蕊霞姐妹留念」」 缺德大妈遭行拘

即时中国
更新时间：15:45 2026-03-24 HKT
发布时间：15:45 2026-03-24 HKT

有网民23日发片称，两名女子在北京八达岭长城刻字留念，城墙砖上两人名字清晰可见，引发争议。目前，两名涉事游客已被行政拘留并处罚款。

视频显示，一名身穿白色上衣、红色长裤的中年女子在八达岭长城墙体上用力刻字，旁边一名身穿彩色条纹上衣、黑色长裤的中年女子在使用手机拍摄，疑似在记录同伴刻字的过程。事后长城城墙砖上，可以清晰看到「张丽、蕊霞姐妹留念」的字样。

八达岭长城游客服务中心24日对内地极目新闻表示，此事当天已有其他游客反馈，视频中的两名女子刻字的情况属实，目前两名涉事女子已经移交派出所处理。北京市公安局延庆分局表示，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定，延庆警方已对刻字人员依法作出行政拘留并处罚款。

此前，长城景区多次发生游客刻字情况。今年3月2日，一名游客在城墙砖上刻下「河南曹通」的字样，被拍下视频引发热议。去年5月，长城检票口的电子屏幕上，滚动播放5名游客在长城刻划的视频，上述游客均被公安局处以5日行政拘留，并处200元人民币罚款。

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