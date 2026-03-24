夏季达沃斯论坛将于6月23日至25日在大连举行

新华社报道，2026大连夏季达沃斯论坛媒体吹风会周二（24日）在大连举行，会上透露世界经济论坛第十七届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）将于6月23日至25日在大连主办。

本届年会的主题为「规模化创新」，预计将有1500余位来自商界、政界、社会组织、学术界的嘉宾参加。年会将重点探讨如何透过强化制度建设、增加资本流动和实施前瞻性政策，将创新和科技潜力转化为经济进步、企业发展和就业机会。

中国经济下一阶段发展模式成讨论议题

本届年会议程将围绕著如何在不断变化的贸易和产业格局中寻求繁荣？如何洞察中国经济下一阶段的发展轨迹？如何利用科技产出实际经济效益？如何让成长为下一代创造就业与机会？如何让能源与气候转型成为竞争力来源？等五大议题展开讨论。

去年的夏季达沃斯论坛6月24日至26日在天津举行，探讨「解读全球经济」「中国展望」「剧变中的产业」「投资人类与地球」「新能源与材料」五大议题。

总理李强去年在论坛开幕式致词时说，国际经贸格局正发生深刻变化，在变局中的国际经贸合作更需建设性行动，即主动采取更多务实举措，维护自由贸易和多边主义，促进世界经济稳定发展。

他建议可从三方面增进国际经贸合作，即在平等协商中解决矛盾分歧、 在互惠合作中维护共同利益和在拓展增量中实现相互成就。