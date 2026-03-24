Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河北出现「中园石化」 加油站：名字经过审批

即时中国
更新时间：14:20 2026-03-24 HKT
发布时间：14:20 2026-03-24 HKT

河北一网友发帖称，近日到「中国石化」加油后，才发现加油站原来是「中园石化」。对此，涉事加油站称，名字是经过审批的，油站已经营了10多年。事件引起网民热议，此前有加油站曾因与中国石化标志近似，被当局行政处罚10000元人民币。

《潇湘晨报》报道，近日，有河北网友发帖称「大意了，这也太像中石化了」！加油时还纳闷怎么油价这么便宜，工作人员说他们不是中国石化，是中园石化。在评论区，该网友回复网友称，这个加油站在石家庄市石清路，加完油才发现。

相关新闻：内地车主凌晨前赶「尾班车」排队入油 官方宣布收窄加幅

相关新闻：潼关肉夹馍商标持有人 被裁定无权收加盟费

该网友发布的图片显示，「中园石化」为红底白字，字母为「SNOPEC」和同为红底白字的中国石化只有一字之差，英文字母也只是少了一个「i」字，不仔细看确实容易混淆。

涉事加油站有关人员回应称，他经营加油站已10多年，都是用的这个名字，之前有关部门也来问过名字的事，但他有营业执照，名字都是经过审批了的。记者追问最初取名的想法，该人员称：「这个就不用你管了。」

在网上地图上查询发现，河南、安徽、湖南等地都有名为「中园石化」加油站。

江苏扬州一加油站曾因侵犯中国石化注册商标专用权，被行政处罚10000元。该站所用的标识与中国石化官方logo近似，容易造成消费者混淆和误认，损害消费者利益。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
女星抗癌失败不幸离世终年51岁 遗下女儿令人心酸 曾演「畸形食人女」成经典
女星抗癌失败不幸离世终年51岁 遗下女儿令人心酸 曾演「畸形食人女」成经典
影视圈
18小时前
星岛申诉王 | 德福五尸案单位 起拍价230万 投资者捞底 盘点香港「超级凶宅」
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅单位230万起拍价 投资者趁机捞底 盘点香港「超级凶宅」
申诉热话
6小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
宏福苑听证会︱第三日聆讯进行 3名宏福苑居民将以证人身份作供
宏福苑听证会︱竞委会：出现长期、大范围严重反竞争行为 包括合谋定价、瓜分市场等︱持续更新
社会
3小时前
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
萧芳芳前夫秦祥林移美后罕曝光 身材发福头发全白仍有型 一代小生曾跟林青霞订婚
影视圈
5小时前
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）
旅游
2026-03-22 12:00 HKT
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
特朗普再引股市震荡 发帖前突现47亿异常期货大单 交易员怒轰：有人瞬间暴富
股市
3小时前
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎
影视圈
2026-03-23 09:00 HKT
伊朗局势｜以媒：美国冀4月9日前停战 伊朗称美以袭击伊两处能源基础设施｜持续更新
01:31
伊朗局势｜以媒：美国冀4月9日前停战 伊朗称美以袭击伊两处能源基础设施｜持续更新
即时国际
5小时前
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
01:22
吴幸美结婚丨《东张西望》女神老公真身曝光 去年街头热吻泄恋情 「金猪上身」贵气出嫁
影视圈
22小时前