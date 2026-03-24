河北出现「中园石化」 加油站：名字经过审批

河北一网友发帖称，近日到「中国石化」加油后，才发现加油站原来是「中园石化」。对此，涉事加油站称，名字是经过审批的，油站已经营了10多年。事件引起网民热议，此前有加油站曾因与中国石化标志近似，被当局行政处罚10000元人民币。

《潇湘晨报》报道，近日，有河北网友发帖称「大意了，这也太像中石化了」！加油时还纳闷怎么油价这么便宜，工作人员说他们不是中国石化，是中园石化。在评论区，该网友回复网友称，这个加油站在石家庄市石清路，加完油才发现。

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该网友发布的图片显示，「中园石化」为红底白字，字母为「SNOPEC」和同为红底白字的中国石化只有一字之差，英文字母也只是少了一个「i」字，不仔细看确实容易混淆。

涉事加油站有关人员回应称，他经营加油站已10多年，都是用的这个名字，之前有关部门也来问过名字的事，但他有营业执照，名字都是经过审批了的。记者追问最初取名的想法，该人员称：「这个就不用你管了。」

在网上地图上查询发现，河南、安徽、湖南等地都有名为「中园石化」加油站。

江苏扬州一加油站曾因侵犯中国石化注册商标专用权，被行政处罚10000元。该站所用的标识与中国石化官方logo近似，容易造成消费者混淆和误认，损害消费者利益。