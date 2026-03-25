河北「中园石化」涉商标侵权被立案调查 加油站：名字经过审批

河北一网友发帖称，近日到「中国石化」加油后，才发现加油站原来是「中园石化」。对此，涉事加油站称，名字是经过审批的，油站已经营了10多年。事件引起网民热议，此前有加油站曾因与中国石化标志近似，被当局行政处罚10000元人民币。据红星新闻25日报道，针对此前，鹿泉区市场监管局已立案调查，将根据调查结果依法依规处理。

《潇湘晨报》报道，近日，有河北网友发帖称「大意了，这也太像中石化了」！加油时还纳闷怎么油价这么便宜，工作人员说他们不是中国石化，是中园石化。在评论区，该网友回复网友称，这个加油站在石家庄市石清路，加完油才发现。

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该网友发布的图片显示，「中园石化」为红底白字，字母为「SNOPEC」和同为红底白字的中国石化只有一字之差，英文字母也只是少了一个「i」字，不仔细看确实容易混淆。

涉事加油站有关人员回应称，他经营加油站已10多年，都是用的这个名字，之前有关部门也来问过名字的事，但他有营业执照，名字都是经过审批了的。记者追问最初取名的想法，该人员称：「这个就不用你管了。」

据中国之声，引发争议的加油站位于石家庄市鹿泉区。该加油站负责人杨先生表示，加油站拥有正规的营业执照，2010年就进行了工商登记，全名就是「石家庄市鹿泉区中园石化百尺杆加油站」。

在网上地图上查询发现，河南、安徽、湖南等地都有名为「中园石化」加油站。

江苏扬州一加油站曾因侵犯中国石化注册商标专用权，被行政处罚10000元。该站所用的标识与中国石化官方logo近似，容易造成消费者混淆和误认，损害消费者利益。

行政审批与商标侵权法律概念不同

针对涉事加油站涉嫌侵犯中国石化注册商标的行为，鹿泉区市场监管局已立案调查，将根据调查结果依法依规处理。

据央视新闻，中国政法大学知识产权中心特约研究员赵占领明确指出，行政审批资质与商标侵权是两个截然不同的法律概念。如此行为涉嫌违反反不正当竞争法中关于「经营者不得实施混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系」的相关规定。



赵占领强调，针对此类涉嫌侵权的行为，法律赋予了明确的维权和监管路径。可以由市场监督管理部门进行查处，也可以由被侵权企业向法院起诉。