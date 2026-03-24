女教师变身多产「女优」 网售自拍性爱片赚逾24万

上海市宝山区法院消息称，一名湖南28岁女教师通过社交平台，以每段199至299元（人民币，下同）的价格，向陌生男性兜售自拍的裸体视频及性爱视频，由此获利24万多元。近日，女教师因制作、贩卖淫秽物品牟利罪，被判有期徒刑3年、缓刑3年，罚款25万元。

微信群发「闪照」引流

通报称，1998年出生的徐某原为湖南祁东某职业中专女教师。2023年9月起，她通过微信群发「闪照」小程序（「阅后即焚」照片）引流，吸引男性互加微信好友。

之后，徐某将其本人拍摄的裸体视频及其与他人的性爱视频，以199元、299元的价格，通过发送微信链接的方式出售给伏某、王某等人下载观看。经鉴定，徐某出售给伏某视频9部、出售给王某视频24部，均属于淫秽物品。

获利逾¥24万

经查，自2023年9月至2024年5月，徐某通过微信、支付宝账号从伏某、王某等人处非法获利24万多元。2024年5月徐某被抓获，到案后坦白罪行，已退出违法所得并预缴罚金，且有立功表现，自愿认罪认罚，综合其情节，酌情从轻处罚。