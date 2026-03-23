AI扮声侵权恐成灰色产业链 配音界掀维权潮促立法规管

人工智能（AI）技术发展一日千里，惟其衍生的侵权问题亦日益严重。内地多名资深配音演员近日相继公开发声，抗议有公司或个人在未经他们授权下，擅自采集其声音素材，用作AI模型训练及商业牟利，揭示出一条「素材采集、内容生成、流量变现」的灰色产业链。业内人士及法律专家均指出，AI仿声侵权行为比「AI换脸」更为隐蔽，令维权之路倍添困难。

香港配音员叶清声音遭盗用

曾声演《甜蜜蜜》黎小军、《无间道》刘建明等经典角色的本港著名配音演员叶清，近期便深受其害。有短片平台出现一套由AI生成的短剧，旁白声线与叶清本人高度相似，但他直言从未参与该制作。叶清坦言，这种未经许可的声音盗用行为，会令其声音「满街都是」，长远或使外界误以为配音演员的专业价值可被轻易取代。

类似情况在业内屡见不鲜，曾为《甄嬛传》等知名影视作品配音的季冠霖，其声音亦被用于改编短剧。她忧虑，AI仿声技术若无序发展，将严重削弱配音行业应有的艺术水平，更可能带来法律风险。「倘若有人利用我的声音，生成涉及不法、诈骗或虚假广告的语音，届时将难以厘清责任谁属。」

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法律界指维权存三大困境

中国政法大学人工智能法研究院院长张凌寒指出，AI仿声不仅可能侵犯配音演员的声音人格权，更可能触犯相关影视作品的版权。然而，在实际操作层面，维权却面临重重阻碍。

取证困难：网上流传的AI语音多经二次加工，内容零碎，难以追溯侵权源头及固定完整的侵权链。

鉴定困难：声音容易被剪辑及修改，AI可轻易微调音色语调，甚至混合多人声纹，令技术上的声音鉴定工作极其困难。

法律滞后：目前针对AI声音侵权的具体法律条文及监管机制仍未完善。

业界吁多管齐下 探索合法共存模式

面对困境，业界及专家呼吁必须多管齐下，探索AI技术与配音行业的合法共存之道。叶清认为，声音使用方必须正视法律问题，循规蹈矩取得授权。法律专家则建议，在监管政策出台前，网络及AI软件平台应加强行业自律，主动禁止用户在未获授权下，使用他人声音进行AI生成。

长远而言，多名受访者期望能透过为AI声音加入「水印」等技术，建立可追溯、可识别的安全框架。专家亦建议，具商业价值的配音演员可考虑将其独特的声音及声纹进行独立备案，以便日后追责。随着相关监管、标识及取证制度逐步完善，针对配音演员声音的有效保护机制方能尽快建立。

叶清简介

叶清（Yip Ching），1973年7月18日出生于上海，祖籍福建，10多岁时移居香港，中国香港配音演员、配音导演，唯奥亚洲配音机构创始人之一。1995年加入TVB配音组，1996年为电影《甜蜜蜜》中黎小军配音，1997年起为古装剧《天龙八部》（黄日华版）中段誉配音，1998年起为古装剧《鹿鼎记》中康熙等角色配音。2000年创立唯奥亚洲配音机构，同年为电影《花样年华》周慕云配音，2002年起为电影《无间道》三部曲中刘建明配音。