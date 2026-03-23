医委会改革︱内地新手医生乐见港放宽执业 「特别注册」途径拟不再区分永居身份

香港特区政府上月拟修订《医生注册条例》，建议放宽「特别注册」途径，不再区分香港永久居民及非香港永久居民，容许后者未完成专科培训也可循特别注册来港执业，引发内地医疗界关注。多名内地医生对内媒第一财经表示，新政策吸引内地年轻医生，尤其对本科医学毕业生是重大利好；但对资深专科医生而言，还需在港全科岗位服务5年才能转正，吸引力有限。

香港本地医生人手不足，为填补缺口，2021年特区政府新增「特别注册」通道，招募符合资格的非本地受训医生。不过招募条件严格，申请者要具备香港永久居民身份，参加全英文面试，并全职受雇于公立医疗机构最少5年。而非香港永久居民者，则需透过「有限度注册」在医管局工作最少5年以接受专科培训，再衔接至「特别注册」并在公立医疗机构工作最少5年，才可正式注册。符合条件的内地医师数量极少。

相关新闻：医委会改革︱政府：不会「惩罚」成员及审裁员 倘不称职会「换人」 要求专家证人交报告设期限

本港医院管理局

内媒第一财经报道指，此次放宽「特别注册」途径是一项重大政策调整，意味即使是非永居人士，只要毕业于香港认可的医学院，就有机会申请赴港。

上海心内科主任医师葛辛表示，新政策最具吸引力的是未完成专科培训的医生可申请赴港，只需在指定医疗机构服务5年并通过评核即可。但他强调申请需看毕业院校，目前内地仅复旦大学、中山大学及清华大学等9间高校获香港认可。

根据官方数据，香港医科毕业生月薪7万港元起，年薪轻松逾百万。有内地资深医生称，香港公立医院除底薪外，还有住房、专科、加班等高额津贴，以及子女教育补贴、国际会议资助等，且有25天年假，福利待遇全球领先，他正考虑赴港执业。

中山大学附属第一医院胃肠外科副主任医师叶锦宁，已透过「医疗人才交流计划」在港执业，主攻胃肠镜检查。他对内地微信公号医学界表示，香港医生待遇不错，专科门诊由于采用预约制，工作时间和强度相对内地医生较为轻松。

相关新闻：医委会改革︱立法会周五讨论《医生注册条例》改革建议 医委会：将全力配合落实

部分民营医院薪酬与港公院看齐

不过，新政策对于内地资深专科医生吸引力有限。运动医学科主任医师裴力坦言，内地高年资专科医生赴港，仍需在全科岗位服务5年才能转正式专科医生，工作量大，新政策不适合自己。大湾区私立医院心内科医生李明亮亦称，内地部分民营医院薪酬已与香港公院看齐，他个人年薪已逾百万，香港薪资虽略高，但全英文环境，工作并不轻松。