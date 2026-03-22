巨婴情侣？︱酒店客叫奶茶漏报房号 不满要前台自取饮完再「屈」未送货
更新时间：16:25 2026-03-22 HKT
发布时间：16:25 2026-03-22 HKT
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外卖平台的投诉机制，易遭缺德者滥用诬告骑手。浙江杭州有情侣点外卖时，未有注明房号，不满骑手拒绝送上房，情侣之后到前台取走饮用完后，再投诉外卖员未送餐，害外卖员被罚款。
外卖员无辜被罚餐损费
网上流出涉事女骑手用运动相机拍摄的影片，显示在21日杭州某酒店，有一对年轻情侣住客，在点外卖时，下单未有注明房号，骑手依规定将奶茶送到酒店前台，再通知客户可到前台取饮品。
涉事情侣要求骑手送上二人居住的4楼房间被拒绝后，到前台取走奶茶并饮用，再向外卖平台投诉，再以「未收到餐」为由诬蔑外卖员，成功获退款。
被扣餐损费的外卖员，与情侣理论无效后报警求助。双方到了派出所后，情侣在警员询问下，始承认成功取餐，并已在酒店饮完奶茶。最终，在警员调解下，该对缺德情侣退还30元餐损费予被冤枉的外卖员。
网民一面倒批评该对贪心情侣，「诬告不负责呗。惯的」、「有可能是惯犯」、「真是物以类聚，其中一个正常也不会让另一半这样」、「报假案不行政拘留吗？」、「欺负外面骑手必须严惩」、「这女的也是挺笨，逻辑混乱」、「法律再不对这种没事找事的人加以严厉惩罚，以后这样毫无道德底线的」、「俩不知廉耻的东西」。
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