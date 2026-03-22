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官媒《人民网》发文 为AI征集中文名

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更新时间：09:10 2026-03-22 HKT
发布时间：09:10 2026-03-22 HKT

人工智能浪潮席卷全球，官媒《人民网》近日发文，呼吁在「人工智能」这个学名之外，给「AI」一个更简洁顺口的本土化中文名。评论区网友大开脑洞，留言取名「智灵」「智脑」「问道」等。

《人民网》文章写道，生活中常见的、与AI关系密切的专有名词，如电脑、互联网、晶片、手机等都已深植人们脑海，其实它们也有学名，如计算机、因特网、集成电路、手持型移动电话机等。而AI这个名字照搬英文缩写，过于直白粗陋，从长远计还需要个响当当的名字。

有网友认为可以直译为「诶哎」，称正好符合AI「一问一答」的特征，也有网友直言，最合适的名字恐怕是「电脑」，只可惜已早早被占用。

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