深圳GPS公司炒女高管 罪状有「办公室公然偷吃」

深圳有经营北斗GPS产品的电子公司近日发公司，指开除公司副总，原因是勾结外部侵吞资产外，更惹关注是另一罪状是在「办公室公然偷吃」，引发网民联想。

网民质疑公开私隐

据极目新闻报道，金航标电子日前发公告，指金航标电子前副总程某某（女）和萨科微半导体前副总贺某某（男）已于春节前被开除。主要原因，一是虚拟代理商德森莱特公司罗某与寰宇芯科公司袁某某，内外勾结大肆侵吞公司资产，二是竟在办公室公然偷吃，严重破坏社会公序良俗，影响工作风气，也触犯国家法律法规，公司正在追究他们的刑事责任。

深圳有电子公司发公告，指女高管在办公室公然偷吃被炒。小红书



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深圳金航标电子有限公司总经理办公室一工作人员19日向极目新闻确认，该公告确实是其公司所发，又指如有知情人士举报线索，查证属实可获奖励。

极目新闻发现，深圳市金航标电子与深圳市萨科微半导体，成立于2015年，两家公司的法人和总经理为同一人，注册地也为同一地址。

由于公告公开两当事人全名及「办公室偷吃」，引起是否侵犯私隐讨论。湖北今天律师事务所律师付成晨认为，公司发布公告应是一种挽损行为，公告是否侵犯个人隐私要客观看具体情况，当事人如认为公告内容失实可以维权。



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网民留言指，「偷情就偷情，偷吃」、「能不能让中文词语回归它本来的意义」、「肚子饿了在公司吃点东西都不行？」、「还以为在办公室吃个东西有这么大的罪过呢」、「经常看TVB的一眼就懂」。