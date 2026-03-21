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华女中东做团播 土豪3分钟打赏¥100万

即时中国
更新时间：11:30 2026-03-21 HKT
发布时间：11:30 2026-03-21 HKT

中国的团播娱乐方式，在中东大受欢迎。有中国女团播主，在当地表演仅两三分钟，便获富豪粉丝打赏逾50只「狮子」，价值超过百万元人民币。消息在网上成为热搜。

中东观众爱PK

据九派新闻报道，晓晓（化名）现为一名团播主，过去做工作与资料分析，因与友人合资创业做跨境电商失败，转而入职一间MCN，开始了团播之路。

有中国女团播主表示，在中东表演时曾有富豪3分钟内打赏逾百万人民币。微博＠LAC-庆舍
有中国女团播主表示，在中东表演时曾有富豪3分钟内打赏逾百万人民币。微博＠LAC-庆舍
有中国女团播主表示，在中东表演时曾有富豪3分钟内打赏逾百万人民币。微博＠LAC-庆舍
有中国女团播主表示，在中东表演时曾有富豪3分钟内打赏逾百万人民币。微博＠LAC-庆舍
直播娱乐已进化至小组形式的团播。微博＠LAC-庆舍
直播娱乐已进化至小组形式的团播。微博＠LAC-庆舍

晓晓4年前被公司派到黎巴嫩，原以为直接复制中国的直播娱乐方式，便可以取得成功，却发现中东地区的观众，并不受落，对直播间跳舞也较保守。

晓晓于是引入当时在国内刚兴起的团播方式，即通常由4到8人组成团队，在直播间表演跳舞、才艺等互动娱乐，让观众通过打赏决定主播排名及PK结果。

晓晓透露，有一名粉丝在两三分钟内连送了50多只狮子，是当地直播间最大的礼物，流水一百多万元人民币。国内流行跑车、火箭等礼物，中东人喜欢狮子、骆驼、老鹰、马，这些动物象征力量。

她还在腾讯热问表示：国内团播侧重散票，粉丝超八成是女性，像应援团，很多人一起给主播送礼物，让她达到目标。还有养成系的陪伴感，跟偶像一起成长。

晓晓指，中东市场则不一样，散票很少，超八成的观众是男性，基本上是一个「榜一大哥」给一个主播送礼物。PK文化在这里特别盛行，大哥喜欢彰显自己的实力，他们享受赢的感觉，如果输了，他们还没法接受自己支援的主播受惩罚。

 

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