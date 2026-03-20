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新疆驻华使节交流会 吁抵制谎言政治操弄

即时中国
更新时间：21:21 2026-03-20 HKT
发布时间：21:21 2026-03-20 HKT

新疆自治区政府20日晚在北京的新疆大厦举办「有关国家驻华使节交流会」，新疆自治区党委书记陈小江表示，新疆步入了发展最好、变化最大、各族群众得实惠最多的历史时期，新疆深入推进反恐维稳法治化常态化，探索出符合新疆实际的反恐和去极端化有效路径。外交部部长助理洪磊呼吁，反对将民族、宗教、人权等议题政治化，共同抵制谎言与政治操弄。

新疆书记陈小江致辞。杨浚源摄
新疆书记陈小江致辞。杨浚源摄

陈小江指出，新疆每年将本级财政支出70%以上用于民生，连续多年投入超百亿办好民生实事，去年农村居民收入首次突破2万元人民币。公民宗教信仰自由权利得到有效保障，近年新疆不断改善宗教活动场所设施条件，完善伊斯兰教教职人员培养体系，促进了宗教健康传承。

外交部部长助理洪磊。杨浚源摄
外交部部长助理洪磊。杨浚源摄

洪磊指出，新疆曾深受恐怖主义、宗教极端主义之害，通过依法开展反恐和去极端化斗争，已连续9年多未发生暴恐案件，民众安全感满意度多年保持99%以上。

20日晚有来自包括俄罗斯、哈萨克、古巴等40多个国家和国际组织的72位驻华使节、外交官以及国际组织代表参加交流会。

驻京记者 杨浚源

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