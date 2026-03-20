「修昔底德陷阱」提出者｜王沪宁晤哈佛著名教授艾利森 称中美元首保持著良好交往

中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁20日在北京会见到访的美国哈佛大学教授艾利森，指习近平主席同特朗普总统保持著良好交往，为中美关系改善发展提供了重要战略引领。中美双方应当加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展务实合作。

艾利森是政治学概念「修昔底德陷阱」的提出者，指当一个新兴强国崛起并威胁到现有霸权（守成大国）的国际地位时，双方可能因恐惧、猜忌而爆发冲突的趋势，这概念常被用来解读中美关系。艾利森经常访华，2024年12月也曾获王沪宁会见。

王沪宁20日在会见中表示，习近平主席同特朗普总统保持著良好交往，为中美关系改善发展提供了重要战略引领。今年是中国「十五五」开局之年，中国将以自身发展的确定性应对风云变幻的国际形势。台湾问题是中国核心利益中的核心。中美双方应当加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展务实合作，走出一条正确相处之道，为世界注入确定性和正能量。

艾利森表示，当前国际和平与秩序正遭受严重侵蚀，美中找到正确相处之道对世界很重要。习近平主席提出百年未有之大变局的判断和发展中美关系的三原则极富启示意义。希望美中双方妥善处理台湾等问题，确保两国关系稳定发展，这也符合各国的期待。