六旬港汉广州寿司店向女客施咸猪手 遭行政拘留3日

近日内地一名女网民发帖称在广州「半藏寿司」店用餐时，「遭到一名男子当众性骚扰」，事件持续发酵。女事主19日在网上展示广州市公安局天河区分局的行政处罚决定书，显示涉案的62岁香港男子，被当地警方行政拘留3天。

涉案港男疑是北上发型师

3月18日发出的公安局处罚决定书显示：违法行为人李 ××，男，62 岁，1963 年 × 月 × 日出生，所在地为香港，现住广州市 ××。

现查明 2026 年 3 月 14 日 18 时许，违法行为人李 ×× 在广州市天河区天河路 383 号 MU 层的一家餐厅吃饭期间，酒后持续搭讪隔壁座位的一名女子，并多次用手触碰该女子的头部、肩部、背部等部位，实施了无故侵扰他人的违法行为。

62岁港男因在寿司店内骚扰女顾客，被罚行政拘留3日。小红书

62岁港男因在寿司店内骚扰女顾客，被罚行政拘留3日。小红书

目击者事后联络女事主表示支持她维权。小红书

女事主将被港汉骚扰经过公开。小红书

以上有被侵害人的陈述、证人证言、违法行为人的陈述与申辩、视听资料、辨认笔录等证据证实。决定给予李 ×× 行政拘留3日的行政处罚。执行方式和期限：行政拘留送广州市天河区拘留所执行；执行期限为 2026 年 03 月 18 日到 2026 年 03 月 21 日。

广州《南方都市报》此前报道，有网友在社交平台发文表示，3月14日，其到店10分钟后，左手边坐了一个男人，「他一直搭讪我，问我一些个人情况。后来他开始动手动脚，我有明确拒绝说『别碰我』和退缩，他多次拍我的背部肩部和头发。」

据目击者拍下的影片显示，女事主与李 ×× 爆发争执时，李 ×× 不停以广东话质问女方「我点搞你呀」，女事主则用普通话斥责李男，「我又不认识你，你干吗摸我的头发和我的背，你干什么呀」。

目击者事后也在社群平台联络女事主，表示愿意提供事发时影片及作证，支持女事主维权。

有网民发现，涉及非礼的李 ×× ，是寿司店附近一间发型屋的发型师。

对此事件，半藏寿司创始人说，「在冲突产生时，店员没有及时介入处理，我们对此深表歉意。我们也在第一时间协助当事人报警，并配合警方调查。目前我们已经加强了员工培训，并优化了就餐入座机制，之后遇到独身男性或女性顾客就餐时，我们会征询其是否愿意与独身的异性邻座就餐，根据顾客意愿安排就餐位置。」